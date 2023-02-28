تحديات الإعمار بعد الزلزال

من أين يجب أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بعد الكوارث؟ وما هي المبادئ الأساسية للإعمار في مناطق النشاط الزلزالي؟ وهل يمكن للدولة التركية بالفعل الوفاء بوعودها الكبيرة؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية الإعمار في سوريا؟

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يواصل السوريون والأتراك لملمة جراحهم بعد الزلزال المدمر. هي لحظة ألم وحزن، لكن الوقت يداهم الجميع، فمئات الآلاف أصبحوا بلا مأوى، أو خائفين من البقاء في مساكنهم المتصدعة. وعود كبيرة في تركيا بمنح المشرّدين منازل جديدة في وقت قياسي، أما في سوريا، فبالكاد حصل المتضررون على شيء من المساعدات الأساسية، والمستقبل يبدو أكثر سوداوية وغموضاً.

فمن أين يجب أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بعد الكوارث؟ وما هي المبادئ الأساسية للإعمار في مناطق النشاط الزلزالي؟ وهل يمكن للدولة التركية بالفعل الوفاء بوعودها الكبيرة؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية الإعمار في سوريا؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من بودكاست "بعد أمس"، على الدكتور سلطان بركات، أستاذ السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر.