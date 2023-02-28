العصيان المدني في فلسطين.. هل يكون الحل؟

تستعرض هذه الحلقة من بعد أمس، والتي تقدمها الإعلامية خديجة بن قنة مع ضيفها من القدس أحمد سعد الدين صاحب كتاب "بلاد على أهبة الفجر… العصيان المدني في بيت ساحور" تجارب العصيان المدني في فلسطين وجدواها، وهل البيئة الفلسطينية داعمة الآن لعصيان مدني شامل؟



تتزايد حالة الإضراب في فلسطين وتتجه نحو العصيان المدني، ويحاول الفلسطينيون من خلال هبات الاستنزاف المستمرة رفع التكلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية والنفسية على الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي يتحرك فيه الاحتلال بسرعة لإنهاء أي عصيان مدني أو إضراب كما حصل في مخيم شعفاط، قرب القدس المحتلة، خوفاً من تمدد الحالة إلى الداخل المحتل.

تستعرض هذه الحلقة من بعد أمس، والتي تقدمها الإعلامية خديجة بن قنة مع ضيفها من القدس أحمد سعد الدين صاحب كتاب "بلاد على أهبة الفجر… العصيان المدني في بيت ساحور" تجارب العصيان المدني في فلسطين وجدواها، وهل البيئة الفلسطينية داعمة الآن لعصيان مدني شامل؟ ولماذا يخشى الاحتلال العصيان المدني في فلسطين؟