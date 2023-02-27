تجربتي مع إدارة الكوارث الطبيعية (أيهم السخني)

تمرُّ روعة أوجيه وضيفها السخني على تجارب زلازل وكوارث سابقة، مثل زلزال النيبال عام 2015، ويحكي السخني كيف تُدار الجهود الإغاثية في هذه الأزمات؟ وكيف تعلّمت المؤسسات والدول منها؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

في هذه الحلقة خلاصة تجربة طويلة من العمل الإغاثي لأيهم السخني، رئيس قسم الدراسات الإغاثية في الهلال الأحمر القطري، ومدير إدارة الأزمات سابقًا.

تمرُّ روعة أوجيه وضيفها السخني على تجارب زلازل وكوارث سابقة، مثل زلزال النيبال عام 2015، ويحكي السخني كيف تُدار الجهود الإغاثية في هذه الأزمات؟ وكيف تعلّمت المؤسسات والدول منها؟

يشرح السخني مراحل العمل الإغاثي، وخطورة المعلومات في زمن منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على عمليات الإنقاذ، ويقيّم الاستجابة للزلزال الأخير في كلّ من تركيا وسوريا.