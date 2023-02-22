ما الذي جنته الفردانية على الإنسان؟

في حلقة مشوقة من بودكاست " بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الكاتب والباحث أحمد دعدوش، ويناقشان ظاهرة الفردانية في المجتمعات الغربية كإحدى مظاهر الحداثة وما خلفته من تدمير للقيم والمؤسسات الاجتماعية.

بعد أمس

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"حمولة زائدة" هو عنوان فيلم قصير لم يتجاوز الدقيقتين حاز على جائزة الأوسكار قبل سنوات، يطرح فكرة بسيطة في مشهد واحد ووحيد، هي أنانية الإنسان وفردانيته.

فما المقصود بالفردانية؟ وكيف جنت الفردانية الغربية على الأفراد والمجتمعات؟ وما هي البدائل لإنقاذ البشرية من تداعيات الفردانية الغربية؟

في حلقة مشوقة من بودكاست " بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الكاتب والباحث أحمد دعدوش، ويناقشان ظاهرة الفردانية في المجتمعات الغربية كإحدى مظاهر الحداثة وما خلفته من تدمير للقيم والمؤسسات الاجتماعية.