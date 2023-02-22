فرنسا والإرهاب في الساحل والصحراء.. حرب أم تَخَادُم؟

في حلقة مميزة من " بعد أمس"، تستضيف الأستاذة خديجة بن قنة الصحفي المختص في الشأن الإفريقي الهيبة ولد الشيخ سيداتي، ويفككان مصطلح التخادم بين القوات الفرنسية والجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء.

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في فبراير 2013، أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مزهوا، انتصار بلاده على ما أسماه: الإرهاب والتطرف في مالي.

بضع سنوات بعدها، خرج الماليون إلى الشوارع للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، محملين إياها مسؤولية استفحال الإرهاب في مالي وفي منطقة الساحل والصحراء، بل واتهموها بدعم الإرهاب بدلا من محاربته. فهل تواطأت فرنسا حقا مع الجماعات المسلحة في دول الساحل والصحراء؟ وكيف تحولت باريس من منقذ إلى متهم بدعم الإرهاب؟ وما مستقبل منطقة الساحل والصحراء؟

في حلقة مميزة من " بعد أمس"، تستضيف الأستاذة خديجة بن قنة الصحفي المختص في الشأن الإفريقي الهيبة ولد الشيخ سيداتي، ويفككان مصطلح التخادم بين القوات الفرنسية والجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء.