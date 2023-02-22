جاد غصن: ماذا ينتظر لبنان؟

في هذه الحلقة من أثر الفراشة يفتح الإعلامي خالد مجذوب الملفّ اللبناني محاورًا ضيفه جاد غصن عن الواقع الإعلامي والسياسي والاقتصادي الذي يعيشه لبنان الآن، والتحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المستقبل القريب.



ضيف هذه الحلقة من أثر الفراشة، صحفيٌّ لبناني مستقلٌّ؛ جريء وصاحب رؤية تغييرية، ارتبط اسمه بانتفاضة 17 تشرين في لبنان. قضية الإنسان هي أولى التزاماته من أجل تحقيق العدالة والحرية والمساواة. حاك اسمًا له في الوسط الإعلامي وتمكّن من إثبات حضوره باجتهاده وسعيه الدؤوب نحو التميّز. له مسيرة لا يستهان بها في العمل الصحفي الذي منحه صبغة ثقافية، فحوّل عمله الصحفي إلى مهنة توعوية.

بدأ العمل في الإعلام عام 2012 مراسلًا في قناة أو تي في اللبنانية، قبل أن ينتقل عام 2013 للعمل في قناة الجديد التي استمرّ فيها حتى عام 2020. وبعد مسيرته المهنية، وجد الحلّ في الإعلام البديل لتوسيع هامش حريته والتخلّص من المعوقّات التي تقوّض العمل الإعلامي في لبنان؛ فأسّس قناة على يوتيوب وبودكاست خاص به يتوجّه من خلاله إلى شرائح المجتمع المختلفة محدِّدًا الأولويات والثوابت التي يرى أنه من الضروري للرأي العام معرفتها.

في هذه الحلقة من أثر الفراشة يفتح الإعلامي خالد مجذوب الملفّ اللبناني محاورًا ضيفه جاد غصن عن الواقع الإعلامي والسياسي والاقتصادي الذي يعيشه لبنان الآن، والتحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المستقبل القريب.