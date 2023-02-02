كيف يدمر تيك توك عقول أطفالنا؟

ما هي أهم المشاكل التي يسببها تيك توك للأطفال؟ وكيف نحمي أطفالنا من خطر التيك توك؟ ولماذا أطلقت الصين نسخة خاصة بالأطفال الصينيين؟

بعد أمس

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تصاعدت التحذيرات بشأن تأثير التيك توك على الأطفال، حيث يجلسون ساعات طويلة لمشاهدة مئات مقاطع الفيديو القصيرة التي تؤثر سلبياً على سلوكهم وانفعالاتهم وتضعف التركيز والانتباه لديهم.

وعملت الصين على إصدار نسخة خاصة بالأطفال من تطبيق تيك توك، يسمح لهم الجلوس لأربعين دقيقة فقط في اليوم، ومشاهدة فيديوهات تعليمية ووطنية.

فما هي أهم المشاكل التي يسببها تيك توك للأطفال؟ وكيف نحمي أطفالنا من خطر التيك توك؟ ولماذا أطلقت الصين نسخة خاصة بالأطفال الصينيين؟

تستضيف الإعلامية أمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس الباحث في الشؤون الدولية وسياسات الانترنت نبيل عودة.