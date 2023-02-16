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أي تداعيات سياسية للزلزال في تركيا؟
ضمن حلقة جديدة من برنامج "بعد أمس" تستضيف روعة أوجيه الدكتور أحمد أويصال، مدير مركز "أورسام" للدراسات في تركيا ويقدمان قراءة للتداعيات السياسية للمشهد التركي عقب الزلزال المدمر.
16/2/2023
لم تكد تمضي ساعات على الزلزال المدمر في تركيا وارتفاع أعداد الضحايا كل ساعة حتى كانت القراءات السياسية قد انطلقت ولو باحتشام للحديث عن الآثار السياسية لهذه الكارثة على المستقبل السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان خصوصا وأن المعارضة لم تتأخر في إطلاق سهام انتقاداتها عليه وتركيا على مرمى حجر من الانتخابات الرئاسية التي تذهب كل السيناريوهات إلى تأجيلها.
ضمن حلقة جديدة من برنامج "بعد أمس" تستضيف روعة أوجيه الدكتور أحمد أويصال، مدير مركز "أورسام" للدراسات في تركيا ويقدمان قراءة للتداعيات السياسية للمشهد التركي عقب الزلزال المدمر.
المصدر : الجزيرة