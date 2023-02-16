أي تداعيات سياسية للزلزال في تركيا؟

ضمن حلقة جديدة من برنامج "بعد أمس" تستضيف روعة أوجيه الدكتور أحمد أويصال، مدير مركز "أورسام" للدراسات في تركيا ويقدمان قراءة للتداعيات السياسية للمشهد التركي عقب الزلزال المدمر.

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



لم تكد تمضي ساعات على الزلزال المدمر في تركيا وارتفاع أعداد الضحايا كل ساعة حتى كانت القراءات السياسية قد انطلقت ولو باحتشام للحديث عن الآثار السياسية لهذه الكارثة على المستقبل السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان خصوصا وأن المعارضة لم تتأخر في إطلاق سهام انتقاداتها عليه وتركيا على مرمى حجر من الانتخابات الرئاسية التي تذهب كل السيناريوهات إلى تأجيلها.

ضمن حلقة جديدة من برنامج "بعد أمس" تستضيف روعة أوجيه الدكتور أحمد أويصال، مدير مركز "أورسام" للدراسات في تركيا ويقدمان قراءة للتداعيات السياسية للمشهد التركي عقب الزلزال المدمر.