كيف نقدم الدعم النفسي لمتضرري الكوارث الطبيعية؟

كيف حال من كانوا تحت الأنقاض من رجالٍ ونساءٍ وأطفال؟ وماذا عن هؤلاء المتواجدين على خط الإنقاذ؟ كيف يؤثر هذا الحدث الجلل على نفسياتهم؟ وكيف يحافظون على صحتهم النفسية؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



الكثيرُ منّا يتابع مستجدات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا لحظةً بلحظة، نتفاعل وننفعل مع الحدث، أحيانًا نحزن، وأخرى نغضب، ونادرًا ما نبتسم.

فكيف حال من كانوا تحت الأنقاض من رجالٍ ونساءٍ وأطفال؟ وماذا عن هؤلاء المتواجدين على خط الإنقاذ؟ كيف يؤثر هذا الحدث الجلل على نفسياتهم؟ وكيف يحافظون على صحتهم النفسية؟

في حوارٍ شيّق تستضيف روعة أوجيه، الأخصائية النفسية وردة بوضاهر، لتقدم لنا خلاصات عملية عن كيفية التعامل نفسيًا مع الزلزال.