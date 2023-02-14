بماذا نجيب عندما يسأل الأطفال عن الزلزال؟

تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة من بعد أمس الطبيب والباحث النفساني محمد الكرعاني للحديث عن كيفية التعامل مع أسئلة الأطفال الحرجة.

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أمام كثير من المشاهد والأصوات التي سمعها أطفالنا في كثير من الكوارث والمآسي آخرها زلزال تركيا وسوريا، تثور تساؤلات كثيرة، فماذا لو سألك طفلك: لماذا خلق الله الزلزال؟ ولماذا يموت الناس جراء الكوارث؟ أسئلة محتملة، فالبشر منذ الطفولة يبحثون عن معنى الأشياء، كيف ولماذا يقع ذلك؟ وهل نحن نعيش في عالم عبثي يهددنا؟ فكيف سنجيب أطفالنا؟

تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة من بعد أمس الطبيب والباحث النفساني محمد الكرعاني للحديث عن كيفية التعامل مع أسئلة الأطفال الحرجة.