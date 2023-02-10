الشمال السوري.. أنين تحت الركام

كيف يبدو المشهد في الشمال السوري بعد الزلزال؟ وإلى أينّ وصلت جهود الإغاثة؟ ولماذا لا تصل المساعدات إلى تلك المناطق؟

بعد أمس

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

استقبل أهالي الشمال السوري شتاءهم القارص المعتاد، بزلزالٍ ضربَ ما تبقى من بنية تحتية بعد سنوات الثورة والحرب. وبينما تتجه العدسات والمساعدات إلى جنوبي تركيا؛ يبقى الشمال السوري منسيًا مع تعقيدات السياسة، وتغافل المجتمع الدولي.

فكيف يبدو المشهد في الشمال السوري بعد الزلزال؟ وإلى أينّ وصلت جهود الإغاثة؟ ولماذا لا تصل المساعدات إلى تلك المناطق؟

تستضيف روعة أوجيه في حوارٍ هام الأستاذ حمزة العبدالله، المدير العام للهيئة العالمية للإغاثة والتنمية (انصر).