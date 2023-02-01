لماذا تضعف مناعتنا في الشتاء؟

تطرح الإعلامية أمال العريسي أسئلة مختلفة حول مناعتنا والحفاظ عليها شتاء مع البروفيسور يحيى مكي الخبير السابق لمنظمة الصحة العالمية، والمختص في علم الفيروسات والمناعة

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تتزايد آلام المفاصل والصداع ومؤشرات ضعف المناعة في حضور برد الشتاء، ربما لأن الإنسان المعاصر أصبح أكثر هشاشة في مواجهة البرد، وفي ظل أسباب مختلفة مثل نوعية طعامنا، جلوسنا الطويل على المكاتب، عدم ممارستنا للرياضة، التفكير المتواصل وضعف النوم، كلها عوامل تلتقي مع برد الشتاء فتصيب مناعتنا في الصميم.

تطرح الإعلامية أمال العريسي أسئلة مختلفة حول مناعتنا والحفاظ عليها شتاء مع البروفيسور يحيى مكي الخبير السابق لمنظمة الصحة العالمية، والمختص في علم الفيروسات والمناعة.