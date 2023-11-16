أين تقف الدبابات الاسرائيلية؟

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مع نهاية الأسبوع الثالث للعدوان البري على قطاع غزة المحاصر، تمكنت قوات الاحتلال أخيراً من اقتحام مستشفى الشفاء. روّجت إسرائيل كثيراً لمزاعم بشأن المستشفى، أكثرها خطورة أن قيادة المقاومة الفلسطينية تقع أسفله.

هل هي صورة نصر وهمية يُحاول الاحتلال إقناع العالم بها؟ وأين ذهب كل ذلك الحديث عن القضاء الكامل على حركة حماس؟ كيف يبدو مشهد القتال على الأرض؟ وماذا عن قُدرات المقاومة الفلسطينية؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس حنا، لتحليل المشهد الميداني، كما تُحاور الزميل في وكالة "سند"، حسن الخضري، الذي يقدم قراءة في صور للأقمار الاصطناعية، حصل عليها مؤخراً فريق التحقيقات مفتوحة المصدر في شبكة الجزيرة.