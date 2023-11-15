40 يوماً على طوفان الأقصى

ماذا حققت إسرائيل من أهدافها بعد أربعين يوما من طوفان الأقصى

بعد مرور أكثر من أربعين يوماً على عملية "طوفان الأقصى"، التي أربكت العالم وغيّرت المعادلة على جميع الأصعدة. نقف اليوم على وضع غزّة عسكرياً ونتساءل: أين القوات البرية الإسرائيلية؟ وما حجم القصف الجوي مقابل آلية عمل المقاومة؟ وما هي المعركة الحالية للمقاومة ومن يشارك فيها وما هي أدواتها وجبهاتها؟ وما شكل المعركة في المرحلة المقبلة؟

ثم نعرج على الوضع الإنساني في غزّة، لنطّلع على العراقيل التي تفرضها إسرائيل ونتساءل عن الحلول الممكنة. ثم نتساءل في نهاية الحلقة عن الوضع السياسي. ماهي التحركات السياسية الإقليمية والدولية؟ هل هناك تحولات حقيقية في مسار حل الأزمة؟ وما هي المخططات والأهداف المعلنة وغير المعلنة؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه المحلل العسكري واصف عريقات، والكاتب الفلسطيني منير شفيق، ليطلعانا عن قرب على الوضع العسكري والسياسي في غزة بعد أكثر من أربعين يوما على عملية "طوفان الأقصى".