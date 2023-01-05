لغة الجسد.. كيف نفهمها؟

ما معنى لغة الجسد؟ وكيف نقرأها؟ وفي ماذا تساعدنا؟ وما حدود العلم والأفكار الخاطئة حول لغة الجسد؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

في الجاسوسية، كما الدبلوماسية، ومن العلاقات العامة وفنون "الإتيكيت"، إلى حياة الناس اليومية العادية، تحضر لغة الجسد، بل قد تكون أبلغ من الكلام.

نعم، للجسد لغة، قد نفهمها وقد لا نفهمها، لكنه ينوب عن الكلام، وقد يكشف مخبوء النفس.

ولأنها لغة غير ناطقة، فقد أنطقها الأدعياء بغير ما تريد قوله، وصارت المبالغات والأفكار الخاطئة لصيقة بلغة الجسد.

فما معنى لغة الجسد؟ وكيف نقرأها؟ وفي ماذا تساعدنا؟ وما حدود العلم والأفكار الخاطئة حول لغة الجسد؟

في هذه الحلقة من بودكاست "بعد أمس"، تحاور الإعلامية آمال العريسي، ضيفها الدكتور بنعيسى زغبوش، أستاذ علم النفس بجامعة قطر، بشأن لغة الجسد وكيفية فك "طلاسمها"، ويجيبان عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بها.