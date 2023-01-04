كيف يواجه الفلسطيني حرب الاغتيالات؟

لماذا يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى خيار الاغتيال؟ وما هي الوسائل التي يستخدمها في تنفيذ تلك الجرائم؟ وكيف يواجهها الفلسطينيون في المقابل؟ ولماذا يرفض مقاتلون فلسطينيون التخفي عن أعين الاحتلال وحماية أنفسهم من ذلك الخطر؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

الاغتيالات، جرائم إسرائيلية من عمر الاحتلال، لكنها تزداد في الضفة الغربية مع ظهور جيل جديد من المقاتلين الشباب هناك.. يواجه الفلسطيني الاغتيال بـ"العناد"، فيجعل من الشهيد رمزاً ويسير على خطاه، ويجبر الاحتلال على إغراق نفسه بالمزيد من الدماء، وخلق المزيد من الرموز والمقاتلين الجدد..

دوامة يصعد فيها الاحتلال إرهابه، ويقابله الفلسطينيون بمزيد من التحدي.. ولكن كيف وصلنا إلى هنا؟

لماذا يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى خيار الاغتيال؟ وما هي الوسائل التي يستخدمها في تنفيذ تلك الجرائم؟ وكيف يواجهها الفلسطينيون في المقابل؟ ولماذا يرفض مقاتلون فلسطينيون التخفي عن أعين الاحتلال وحماية أنفسهم من ذلك الخطر؟

هذه الأسئلة وغيرها، تطرحها آمال العريسي في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة، "بعد أمس"، على الكاتب الفلسطيني، الأستاذ سعد الوحيدي.. استمع إلى القصة كاملة.