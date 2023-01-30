فلسطين.. نحو الانتفاضة؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس الكاتب والباحث الفلسطيني يوسف فارس للحديث حول فلسطين والمواجهة القادمة

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لم تمض 24 ساعة على اغتيال إسرائيل 9 فلسطينيين في مخيم جنين، حتى أطل الشاب خيري علقم بمسدسه وقتل 7 مستوطنين في القدس المحتلة، في عملية وصفت أنها الأشرس منذ سنوات ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتسع دائرة المواجهة التي يخوضها الفلسطينيون بشكل يومي مع جنود الاحتلال ومستوطنيه.

فهل يستطيع الفلسطينيون تفجير مواجهة شاملة؟ وما جدوى هذه المواجهة أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لمزيد من عمليات الاستيطان وضم الأراضي، والسيطرة على الفلسطينيين بتكنولوجيا السلاح؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس الكاتب والباحث الفلسطيني يوسف فارس للحديث حول فلسطين والمواجهة القادمة.