حكايات عن المريخ والزهايمر

في حوار شيق وممتع تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة العالم نور الدين مليكشي ليروي أبرز منجزاته العلمية ويقدم الكثير من النصائح المفيدة لتربية الأطفال وإعداد الأجيال القادمة ليأخذوا بناصية العلم والتقدم

بعد أمس

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



العالم الفيزيائي نور الدين مليكشي جزائري المولد والمنشأ، درس في بلده الأم قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ثم الولايات المتحدة.

سجل مجموعة من براءات الاختراع، بعضها تستخدم في مجالات التشخيص الطبي وعلاج الأسنان بالإضافة إلى اختراعات مفيدة في الهندسة المدنية وعلم المحيطات.

ويعمل مليكشي حاليا على تطوير تقنيات للكشف المبكر عن السرطان ومرض الزهايمر، بالإضافة لمشاركته في عمل مع وكالة ناسا عن استطلاع المريخ وله أكثر من 200 من المنشورات العلمية.

في حوار شيق وممتع تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة العالم نور الدين مليكشي ليروي أبرز منجزاته العلمية ويقدم الكثير من النصائح المفيدة لتربية الأطفال وإعداد الأجيال القادمة ليأخذوا بناصية العلم والتقدم.