علا الفارس.. مذيعة تحت المِجهر

نتعرّف في هذه الحلقة على علا الفارس الإنسانة والمؤثِّرة والإعلامية التي واجهت تحديات كثيرة بشجاعة وشقّت طريقها في مجال الإعلام بالمثابرة إلى أن حجزت لنفسها مقعدًا بين أفضل 100 شخصية من النجوم العرب الأكثر تأثيرا لعام 2020

في هذه الحلقة من أثر الفراشة يستضيف خالد مجذوب الإعلامية في قناة الجزيرة، علا الفارس في حوار شيق يعود إلى البدايات التي رسمت ملامح مسيرتها في مجال الإعلام، ويقف عند أهم محطّاتها المهنية التي قدّمت خلالها مجموعة من البرامج والتغطيات المميزة. كما يتناول الحديث مواضيع سياسية واجتماعية متنوّعة؛ آخرها "الجانب الآخر"، برنامجها الذي يعرض على قناة الجزيرة، وتحاور فيه شخصيات عامة وقيادات مؤثرة في الشرق الأوسط.

نتعرّف في هذه الحلقة على علا الإنسانة والمؤثِّرة والإعلامية التي واجهت تحديات كثيرة بشجاعة وشقّت طريقها في مجال الإعلام بالمثابرة إلى أن حجزت لنفسها مقعدًا بين أفضل 100 شخصية من النجوم العرب الأكثر تأثيرا لعام 2020، كما صنّفتها مجلة فوربس حينها.