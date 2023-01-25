كيف غيرت ثورة يناير عقيدة الجيش المصري؟

تفتح ذكرى يناير أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل، وتدفع المهتمين لطرح أسئلة مركزية: كيف غيّرت ثورة يناير الجيش المصري؟ وكيف أدار الجيش أمن مصر القومي؟ وما أثر كل ذلك على عقيدته وجهوزيته؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

اثنا عشر عامًا مرت على ثورة 25 يناير 2011، وعشرةُ أعوام من سلطة الجيش المصري المباشرة على الدولة بكل قطاعاتها الاقتصادية، والسياسية.

تفتح ذكرى يناير أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل، وتدفع المهتمين لطرح أسئلة مركزية: كيف غيّرت ثورة يناير الجيش المصري؟ وكيف أدار الجيش أمن مصر القومي؟ وما أثر كل ذلك على عقيدته وجهوزيته؟

في هذه الحلقة الخاصة من بعد أمس، تستضيف آمال العريسي، الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية.