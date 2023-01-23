بوادر الشقاق داخل المجتمع الإسرائيلي

هل يعيش المجتمع الإسرائيلي بذور انشقاق في الداخل والخارج؟ وما تأثير هذه الخلافات على وحدة إسرائيل ودعمها؟ وماذا عن فكرة تديين الجيش الإسرائيلي المطروحة حالياً؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

يعاني المجتمع اليهودي في الداخل من بذور انشقاقات مع تصاعد الخلاف بين الجماعات الدينية الحريدية تحديداً، وكذلك الخلاف بين الجماعات الصهيونية المتطرفة ونظام الحكم في إسرائيل، هذه الخلافات تهدد وفق ساسة إسرائيل بموجة انشقاقات داخلية، في الوقت الذي يتصاعد فيه الخلاف أكثر مع الجماعات الحريدية في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتبرهم الصهيونية الدينية المتطرفة في إسرائيل ليسوا يهوداً أصليين.

فهل يعيش المجتمع الإسرائيلي بذور انشقاق في الداخل والخارج؟ وما تأثير هذه الخلافات على وحدة إسرائيل ودعمها؟ وماذا عن فكرة تديين الجيش الإسرائيلي المطروحة حالياً؟ أو عن خلاف الحاخامات حيث يعيش الحريديم في مجتمعات منعزلة داخل إسرائيل وسط جو معبأ بالخلافات بينهم؟

تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة في هذه الحلقة من بعد أمس الدكتور مروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات والأبحاث.