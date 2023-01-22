المنازل الذكية.. آمنة للعيش؟

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يتزايد الاهتمام والإقبال في عدد من دول العالم، بينها بعض الدول العربية، على البيوت الذكية، حيث بضغطة زر يدار منزل كامل. هذا المشهد كان يُعد حتى زمن قريب ضربا من الخيال، لكنه الآن واقعا يحياه قسم من الناس.

وهكذا اختار هؤلاء العيش في منزل ذكي حيث البرمجة الذاتية والتحكم عن بعد يوفران الكثير من الجهد والراحة والأمان. لكن هذا الاختيار ليس بعيدا عن الكثير من المخاطر.

فما هي المنازل الذكية؟ وما الفرق بينها وبين المنازل التقليدية؟ وكيف تؤثر المنازل الذكية على أسلوب حياتنا؟

هذه الأسئلة وأخرى غيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي، في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، مع الدكتور عبد الرحيم شهاب، أستاذ العمارة وأخلاقياتها.