بين مصر وتركيا.. التقارب الصعب

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور سعيد الحاج المختص في الشأن التركي، ليرويان حكاية القطيعة بين مصر وتركيا، ويستشرفان مستقبل العلاقات بين الدولتين.

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بعد قطيعة دامت قرابة العقد، ها هي المفاجأة تحصل في مونديال قطر 2022. فبينما كان العالم يصوب أنظاره نحو حفل افتتاح استثنائي للحدث الرياضي العالمي، كانت كاميرات الإعلام تلتقط صورا تاريخية أخرى في الدوحة غير بعيد عن أجواء كأس العالم.

صور جمعت الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وهما يتصافحان.

فكانت المصافحة بمثابة إعلان عن نهاية قطيعة زادت عن تسع سنوات، لتحمل مؤشرات على حقبة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وكثيرا من التساؤلات.

فما قصة القطيعة بين تركيا ومصر؟ وماهي أبرز الملفات الخلافية بين البلدين؟ وهل باتت القاهرة وأنقرة قاب قوسين أو أدني من تحقيق المصالحة الشاملة؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور سعيد الحاج المختص في الشأن التركي، ليرويان حكاية القطيعة بين مصر وتركيا، ويستشرفان مستقبل العلاقات بين الدولتين.