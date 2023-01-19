قراءة في ترتيب الجيوش العربية لعام 2023

ما وضعية الجيوش العربية لعام 2023؟ وما هي أهم الصفقات العسكرية المنُجزة أو المُنتظرة؟ وما انعكاس زيادة الإنفاق العسكري على عالمنا العربي؟

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مع بداية كلِّ عام، تنشر مؤشرات عسكرية عديدة تقييماتها لجيوش العالم، وتحظى الجيوش العربية بنصيبها من هذه التقييمات. وفي سياقِ عالم يزداد عسكرته مع اشتعال جبهة في أوكرانيا، ونذير أزمة في تايوان، يتحركُ العرب منقسمين، ليؤمنوا جبهاتهم وحدودهم.

فما وضعية الجيوش العربية لعام 2023؟ وما هي أهم الصفقات العسكرية المنُجزة أو المُنتظرة؟ وما انعكاس زيادة الإنفاق العسكري على عالمنا العربي؟

في حوارٍ شيق، تناقش آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفها الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة.