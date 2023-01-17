ماذا يفعل مرتزقة فاغنر في إفريقيا؟

ماذا تفعل فاغنر في إفريقيا؟ وما علاقتها بالاستراتيجية الروسية هناك؟ وهل أثرت الحرب في أوكرانيا على تمدد فاغنر؟ وأي مستقبل لها في القارة السمراء؟

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ظهرت في أزمة جزيرة القرم عام 2014، وبرزت أكثر مع التدخل الروسي في سوريا في 2015 ، قبل أن تملأ الدنيا وتشغل الناس بتغلغلها في إفريقيا.

من آسيا إلى القارة السمراء، تمددت فاغنر في ما لا يقل عن خمسة بلدان إفريقية، والبقية قد تأتي .

ماذا تفعل فاغنر في إفريقيا؟ وما علاقتها بالاستراتيجية الروسية هناك؟ وهل أثرت الحرب في أوكرانيا على تمدد فاغنر؟ وأي مستقبل لها في القارة السمراء؟

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور حسام حمزة الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر، ويفتحان ملف تمدد مجموعة فاغنر في إفريقيا.