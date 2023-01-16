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إفريقيا ولعبة الأمم
في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها
16/1/2023
يحتدم الصراع بين القطبين الصيني والأمريكي على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي في القارة السمراء، وقد أظهرت القمة الأمريكية الإفريقية الأخيرة أن واشنطن أعادت ترتيب أولوياتها وبدأت تنتهج أسلوبا مختلفا في التعاطي مع إفريقيا من أجل مزاحمة التقدم الصيني.
فما رمزية القمة الأمريكية الإفريقية الأخيرة في هذا الصراع؟ وهل تنجح واشنطن في كبح تصاعد النفوذ الصيني في القارة؟ وكيف يمكن للأفارقة الاستفادة من هذا الصراع؟
في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.
المصدر : الجزيرة