ماذا ربح جنوب السودان من انفصاله؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، نطرح أسئلةً صعبةً عن أحوال جنوب السودان، في نقاش تديره آمال العريسي مع ضيفها محمد صالح، مدير المركز الإفريقي للأبحاث والسياسات

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خاضت مجموعات جنوبيّة الحرب لعقود متتالية بهدف الاستقلال بجنوب السودان عن شماله، ولمّا تحقق هذا الحلم في 2011 انحدرَ الجنوب في مسيرة نحو الأسوأ: سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

بلد بموارد نفطية، مُمزقٌ في اقتتالات قبلية سياسية، ومتروكٌ من حلفاء دوليين ساندوه في الانفصال ثم تجاهلوه بعده.

ببساطة، يعيش جنوب السودان أزمات عديدة وعميقة تجعل السؤال عن جدوى الانفصال مشروعةً أكثر من أي وقتٍ مضى.

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، نطرح أسئلةً صعبةً عن أحوال جنوب السودان، في نقاش تديره آمال العريسي مع ضيفها محمد صالح، مدير المركز الإفريقي للأبحاث والسياسات.