لماذا لا يخرج الأردن من أزماته؟

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تلتقي الاعلامية آمال العريسي مع الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي ويعودان إلى تلك الأحداث ويفككانها اقتصاديا

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لم يكن ديسمبر الماضي في الأردن عاديًا، فالنقل العام، قطاعٌ حساس يعتمد عليه الأردنيون في حياتهم، دخلَ حينها في إضراب شامل.

وفي أوّل تلك الأيام، لم يُسمع صوت من الحكومة الأردنية ، ثم امتدت الاحتجاجات إلى عدّة محافظات وتأهّبت البلاد.

هدأ المشهد اليوم، ولكن أسباب الأزمة بقيت كما هي. ونعود الآن لجذورها، لنفهمها بشكل أعمق. لماذا تتكرر هذه الاحتجاجات في الأردن؟ وما سبب مشاكله الاقتصادية المُزمنة؟ وكيف يمكن حلُّها؟

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تلتقي الاعلامية آمال العريسي مع الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي ويعودان إلى تلك الأحداث ويفككانها اقتصاديا.