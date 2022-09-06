هل التعليم المنزلي خيار ناجح؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعليم المنزلي في عالمنا العربي، أبٌ وأمٌ يفكران ويصممان حياة طفلهما التعليمية كاملة عن بعد، من المناهج حتى المهارات والأدوات.

وأثارت هذه التجارب، جدلًا واسعًا حول جدوى التعليم التقليدي "الحكومي"، وهل تُعد تجربة التعليم المنزلي بديلًا حقيقيًا، وما هي شروط خوض هذه التجارب نفسيًا وماليًا لضمان نجاحها؟

في هذه الحلقة الشيقة من بعد أمس، تناقش آمال العريسي ضيفتها أروى الطويل، الباحثة في علم الإجتماع وأم معلمة منزليًا؛ حول تجربتها ودوافعها تجاه هذه التجربة التي تهم الآباء.