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هل التعليم المنزلي خيار ناجح؟
هل تحد المدرسة في عالمنا العربي من الإبداع والتفكير؟
6/9/2022
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعليم المنزلي في عالمنا العربي، أبٌ وأمٌ يفكران ويصممان حياة طفلهما التعليمية كاملة عن بعد، من المناهج حتى المهارات والأدوات.
وأثارت هذه التجارب، جدلًا واسعًا حول جدوى التعليم التقليدي "الحكومي"، وهل تُعد تجربة التعليم المنزلي بديلًا حقيقيًا، وما هي شروط خوض هذه التجارب نفسيًا وماليًا لضمان نجاحها؟
في هذه الحلقة الشيقة من بعد أمس، تناقش آمال العريسي ضيفتها أروى الطويل، الباحثة في علم الإجتماع وأم معلمة منزليًا؛ حول تجربتها ودوافعها تجاه هذه التجربة التي تهم الآباء.
المصدر : الجزيرة