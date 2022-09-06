العراق.. ماذا بعد كابوس المنطقة الخضراء؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

لحظة حالكة في مسيرة العراق، تحدث فيها الخصوم السياسيون بلغة الرصاص، ورسموا من خلالها صورة قاتمة لنذر حرب أهلية تتجاوز الاصطفافات الطائفية التقليدية.. خرج مقتدى الصدر وأعلن التراجع، وانتقد أنصاره قبل خصومه.. لكن الحكاية لم تنته بعد..

فماذا وراء اشتباكات المنطقة الخضراء؟ ولماذا تراجع الصدر؟ وهل انتهى بذلك الكابوس، أم أنها محطة في مسار حتمي نحو المجهول؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها على الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي..

استمع إلى القصة كاملة..