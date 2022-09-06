من بودكاست:, بعد أمس
أزمات وقضايا|تقارير وحوارات|عراق

العراق.. ماذا بعد كابوس المنطقة الخضراء؟

ماذا وراء اشتباكات المنطقة الخضراء؟

بغداد - وكالة الأنباء العراقية بدأ المتظاهرون، اليوم الأربعاء - 2022/7/27، بدخول المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد تظاهرهم أمام إحدى بواباتها. وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المتظاهرون بدأوا بالدخول للمنطقة الخضراء بعد إزالة عدد  من الصبات الكونكريتية خلال تظاهرتهم الرافضة للمحاصصة بالعملية السياسية". الرابط: https://www.ina.iq/161853--.html
6/9/2022

لحظة حالكة في مسيرة العراق، تحدث فيها الخصوم السياسيون بلغة الرصاص، ورسموا من خلالها صورة قاتمة لنذر حرب أهلية تتجاوز الاصطفافات الطائفية التقليدية.. خرج مقتدى الصدر وأعلن التراجع، وانتقد أنصاره قبل خصومه.. لكن الحكاية لم تنته بعد..

فماذا وراء اشتباكات المنطقة الخضراء؟ ولماذا تراجع الصدر؟ وهل انتهى بذلك الكابوس، أم أنها محطة في مسار حتمي نحو المجهول؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها على الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي..

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المصدر : الجزيرة