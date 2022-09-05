رحلة إلى إريتريا.. منارة الجنوب

إريتريا، بلدٌ خريطتها بالطول، تمتد على ساحل البحر الأحمر، موازيةً لليمن والسعودية، وتجاورها السودان شمالًا، وإثيوبيا جارتها التي لا تفتأ تتدخل فيها.

أرضٌ بدأت قصتها مع الإسلام مبكرًا، وضعَ الاستعمار الإيطالي بصمته فيها ثم استعمرها البريطانيون، ومن بعدهم حاربها الإثيوبيّون.

فماذا يقول لنا التاريخ عن إريتريا؟ وكيف يبدو حاضرها؟ وما علاقتها اليوم بالعالم العربي والإسلامي؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تستضيف خديجة بن قنّة محمد صالح، مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، وفي نقاشهما يتنقّلان بين مراحل التاريخ الإريتري القديم، منذ ظهور الإسلام، مرورًا بالاستعمار والحروب التي تلته، وحتى اليوم، كما يسلطان الضوء على علاقة أهل هذه البلاد بالعالم العربي.