التغير المناخي.. مفاتيح للفهم

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الناس يفرون من جحيم النيران في الغابات، لكن إلى أين؟ إلى حر شديد لم يعهدوه.

هكذا صار الصيف في عدد من مناطق العالم، وهذا ما عاشته ولا تزال تعيشه دول من مختلف القارات.

آلاف الناس قضوا، وعشرات الآلاف من هكتارات الغابات أصبحت رمادا، فيما أُجبر آلاف آخرون على النزوح هربا.

فما الذي يحدث لكوكب الأرض؟ ولماذا صار صيف أوروبا وبعض الدول العربية على إيقاع الحرائق والحر الشديد؟ هل ارتفاع درجات الحرارة يشمل كل الكرة الأرضية، أم مناطق بعينها؟ وهل العالم يعيش بالفعل احتباسا حراريا أم يقترب من عصر جليدي؟ وهل ستصبح هذه الظواهر جزءا من حياتنا اليومية؟ وهل من سبيل إلى تفاديها؟

الإعلامية آمال العريسي، وضيفها الدكتور علي حيدر، الأستاذ الجامعي في بيروت، والأخصائي في تحليل وإدارة الكوارث الطبيعية وتاريخ الحياة على الأرض، يرويان حكاية التغيرات المناخية، ويفتحان نقاشا غير تقليدي حول هذا الموضوع.