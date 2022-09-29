ما الذي جناه الاقتصاد الاستهلاكي على البشرية؟ و هل من بديل؟ – (سلسلة الاستهلاكية – 2/4)

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ساد الاقتصاد الاستهلاكي العالم وغدت حياة الناس مطبوعة به، حتى أصبح يخيل للكثيرين أن لا حياة لهم خارج نمط الاقتصاد الاستهلاكي.

وقد وعد الاقتصاد المعاصر أن يجعل حياة الناس أفضل، لكن كلفة هذا الاقتصاد على الإنسان والموارد والمحيط لا تخفى. وهو ما يطرح مشروعية البحث عن بدائل اقتصادية أكثر إنسانية، وأكثر حفاظا على الموارد والبيئة، وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

فما هو الاقتصاد الاستهلاكي؟ وكيف ساد العالم؟ وما كلفته على حياة الناس وعلى الموارد؟ وهل هناك بدائل اقتصادية ممكنة عن هذا النموذج الاقتصادي؟

في حلقة ممتعة وعميقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تناقش الإعلامية آمال العريسي هذه الاسئلة وأخرى غيرها مع ضيفها، الدكتور الشاذلي بية شطي، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر.