صناعة الإنسان الاستهلاكي (سلسلة الاستهلاكية – 1/4)

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يسود الاقتصاد الاستهلاكي العالم، ومعه أصبحت الحياة الاستهلاكية نموذجا شائعا في أكثر مناطق العالم وإن بدرجات متفاوتة.

وفي سعيه إلى سيادة نموذجه واستدامته، يتوسل الاقتصاد الاستهلاكي بمجموعة من الآليات التي اختزلت الإنسان إلى مجرد زبون لدى الشركات العالمية.

فكيف سادت الحياة الاستهلاكية وثقافة الاستهلاك دنيا الناس؟ وكيف تمت صناعة "الإنسان الاستهلاكي"؟ وهل يمكن الفكاك من نموذج الحياة الاستهلاكية؟ وما البدائل الممكنة لذلك؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، في نقاش ثري وعميق حول الحياة الاستهلاكية المعاصرة، ويستشرفان أفق التحرر الإنساني من "عبودية السوق".