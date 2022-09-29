سنة حلوة يا جميل

إنه العام 2004 في العاصمة البريطانية لندن، وتحديدا في مقر صحيفة الغارديان. يفكر الصحافي المهتم بشؤون التكنولوجيا، بين هاميرسلي، باسم لوسيط رقمي جديد يتوقع أنه سيحقق ثورة إعلامية ويستهلكه الملايين. هذا الوسيط الصوتي الذي اعتمد تقنية ال RSS، وتُحمَّل حلقاته على جهاز iPOD، يشبه الراديو في شكله ويختلف في مضمونه. وبعد عصف ذهني، اشتق لهذه التقنية اسم البودكاست جامعا كلمتي البرودكاست (broadcast)، أي البث، والأي بود.

وبالفعل تحققت الثورة: حلت هذه الصناعة بديلا للإعلام التقليدي، واستخدمها صناعها لمناهضة حرب العراق في بداياتها، واستمرت بالتطور ليسمعها أكثر من 400 مليون إنسان في العالم.

فكيف بدأ البودكاست؟ وما هو أول برنامج بودكاست؟ وكيف بدأ البودكاست يشق طريقه في العالم العربي؟

حكاية البودكاست في بودكاست لحظة.. لا تتردد بالاستماع.