هل قطر جاهزة للمونديال؟ ( لقاء مع ناصر الخاطر رئيس اللجنة التنفيذية للمونديال)

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في الثاني من ديسمبر 2010، نالت قطر شرف استضافة كأس العام 2022، ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة امتدت اثني عشر عاما لتصبح قطر اليوم على بعد أسابيع قليلة من انطلاق صافرة البداية ليصبح الحلم حقيقة.

لكن هذه المسيرة الطويلة لم تخل من التحديات ورافقها تشكيك وانتقادات ونقاط استفهام كثيرة حول مدى قدرة أول بلد عربي مسلم على تنظيم حدث عالمي بحجم المونديال.

فهل قطر جاهزة لكأس العالم 2022؟ وما أبرز محطات طريق قطر الطويلة إلى المونديال؟ وكيف تعاملت قطر مع حملات التشكيك والانتقادات على مدى 12 عاما؟ وهل يحقق هذا البلد حلمه الاقتصادي بعد كأس العالم؟

لقة شيقة وممتعة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تستضيف فيها الإعلامية خديجة بن قنة رئيس اللجنة التنفيذية لمونديال قطر 2022 الأستاذ ناصر الخاطر.