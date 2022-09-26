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بماذا تحاكم حركة النهضة في تونس؟ (لقاء مع رئيس الحكومة الأسبق علي العريض)
هل تضعف المحاكمات حركة النهضة التونسية؟
26/9/2022
في مقابلة خاصة مع بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، يسرد علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق تفاصيل التهم الموجهة إليه ولعدد من قيادات من الحركة، في ما يعرف بقضية "تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر."
علي العريض يكشف في لقاء مع الإعلامية آمال العريسي تفاصيل التحقيقات والجهات التي تقف وراء إعادة هذا الملف إلى الواجهة. ويستشرف مستقبل الحركة والمشهد السياسي والاقتصادي في تونس.
المصدر : الجزيرة