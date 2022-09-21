هل انقلبت موازين القوى في أوكرانيا؟

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تشهدُ الحرب الروسيّة على أوكرانيا تطوّرات كبيرة منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أهمّها استعادة القوات الأوكرانية لأراضٍ احتلّتها روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب.

ولكن، ما استرجعته أوكرانيا لا يتجاوز 6 آلاف كلم من أصل 120 ألف احتلّتها روسيا، فما أهمية الأراضي المستردّة؟ وهل لها موقع استراتيجي قد يؤثّر على مسار الحرب؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُحاور آمال العريسي مراسلَ الجزيرة الحربي، عمر الحاج، الذي يغطّي الحرب الأوكرانية منذ بدايتها، ليقدّم لنا في الحلقة سياقًا لفهم التطورات الأخيرة وحجمها الحقيقي على الأرض.