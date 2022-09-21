أي سياسة لصندوق النقد الدولي تجاه مصر؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

من قرض لآخر، باتت موازنة مصر أسيرة للفوائد، وأضحت سياسات الدولة مقيدة بشروط صندوق النقد الدولي. أرقام ووقائع تدق ناقوس خطر الإفلاس، بعد أن كان صندوق النقد الدولي، قبل سنوات قليلة، يتغنّى بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري.

فماذا فعل صندوق النقد الدولي بمصر خلال العقد الأخير؟ وهل بات مصير البلد العربي الكبير رهناً بقرار صندوق النقد؟ وما هي الحلول المتاحة أمام صانع القرار المصري للخروج من هذه الدوامة؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها على الباحث الاقتصادي، الأستاذ إبراهيم الطاهر.. استمع للقصة كاملة..