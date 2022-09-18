حرب فرنسا على الأئمة.. فصل جديد من الإسلاموفوبيا؟

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في فرنسا لا تتوقف حملة ضد المسلمين حتى تبدأ أخرى، وهذه المرة تستهدف الحملة الأئمة بعد قرار أصدرته السلطات الفرنسية بطرد الإمام حسن إكويسن من الأراضي الفرنسية، وترحيله نحو بلاد أجداده المغرب، والذريعة هي تبني ما تعتبره الحكومة "خطاب كراهية".

القرار هلل له وزير الداخلية جيرالد دارمانان واعتبره بداية لقرارات ترحيل قادمة ستمس كل من وصفهم بـ"أصحاب النشاطات والخطابات المحرضة على الكراهية".

في حلقة شيقة ومميزة، تلتقي الإعلامية آمال العريسي مع الدكتور فرنسوا دو روش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدولية والخبير الشرعي أمام محكمة النقض العليا والأستاذ بجامعة باريس ساكلي، ويسلطان الضوء على السياسة الفرنسية ضد المسلمين وتداعياتها على الأمن المجتمعي في فرنسا.