كيف يؤثر التضخم على نمطنا الاستهلاكي؟

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يشهد الاقتصادُ العالمي موجات تضخمٍ عارمة إثر إغلاقات جائحة كورونا التي أعقبتها حربٍ روسية في أوكرانيا لم تظهر ملامح نهايتها بعد. غلاءٌ ينتج غلاءًا مضاعفًا، جعل بعض المواد الأساسية ترفًا في بعض الدول.

يؤثر غلاء الأسعار بشكلٍ مباشر على أنماطنا الاستهلاكية، فمن ناحية يدفع بعضنا للتفكير مائة مرة قبل شراء احتياجاته، وقد يدفع آخرين من جهة أخرى للشراء بجنون لتخزين السلع خوفًا من غلاء الغد.

فكيف يؤثر غلاء الأسعار على استهلاكنا؟ وما العلاقة الاقتصادية بين التضخم والاستهلاك؟ وكيف أثر عهد النفط على نمطنا الاستهلاكي؟ وهل من وصفة مثالية توائم بين حاجاتنا ودخلنا المادي؟

في هذه الحلقة، تطرح خديجة بن قنة هذه الأسئلة على الأستاذ مناف قومان الباحث في الاقتصاد.