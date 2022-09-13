قانون الطفل في الأردن.. ما القصة؟

في أبريل (نيسان) 2022، طرحت الحكومة الأردنية مشروع قانون لحقوق الطفل. أثار نقاشات واسعة في الأردن، استمرّت منذ شهور وحتى اليوم، واتسع الاهتمام بها ليشمل الجمهور العربي أيضًا.

حتى اللحظة، لم يُقر البرلمان الأردني القانون، والخلاف مستمرٌ على بعض بنوده، التي يراها معارضو القانون تفتح الباب أمام "تقويض دور الأسرة"، أو تغيير جنس الطفل أو دينه، أو حتى نزعه من أهله. أما مؤيدو القانون فينفون علاقة القانون بأيّ من هذه الانتقادات.

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تناقش خديجة بن قنة ضيفها القانونيّ والمحامي عمر الطويل، من الأردن، ليشرح بنودَ القانون، وأسباب الخلاف عليها.