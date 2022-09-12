ليبيا.. من أين يبدأ الحل؟

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غيرت الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس الكثير من المعطيات الميدانية والسياسية، فقد دعمت مواقع أطراف وأضعفت أخرى. لكن هذه الاشتباكات لم تحسم الصراع المستمر بين مختلف القوى الداخلية في ظل تدخلات خارجية لا تخطؤها عين.

في حلقة شيقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، الإعلامية آمال العريسي وضيفها الأستاذ السنوسي بسيكري مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية يناقشان تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس ويستشرفان مستقبل هذا النزاع وإمكانية تنظيم انتخابات تنهي معضلة الشرعية في هذا البلد.