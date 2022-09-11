هل أُغلق قوس 11 سبتمبر؟ (حوار مع حسن أوريد)

مثلت هجمات يوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، حدثاً مفصلياً في علاقة العالم العربي بالغرب، قاصمة الظهر تلك، والتي قامت على أنقاض حرب باردة ضد العرب والمسلمين، لم تكن حدثاً متفرداً تطرق له المفكر المغربي الدكتور حسن أوريد ضيف هذه الحلقة من بعد أمس، بل تناول أيضا ما تبعها من أحداث كبرى ووقائع جسام كانت لها بصمتها على الوعي العربي، مثل سجن أبو غريب، وإعدام صدام حسين، وانتفاضة الأقصى الثانية، وصولاً إلى تنظيم داعش في العراق، والثورة التونسية، باكورة الربيع العربي، التي وضعت الغرب أمام اختبار حقيقي لمواقفه إزاء الديمقراطية وسيادة الشعب في المنطقة العربية.

ضيف حلقتنا هو المفكر المغربي حسن أوريد، وتطرح عليه الإعلامية آمال العريسي العديد من الأسئلة الساخنة أهمها: كيف مثل يوم 11 سبتمبر حدثاً مفصلياً بين عالمين؟ وكيف أثر الحدث على الوعي العربي؟ ولماذا لم تستجب أمريكا والغرب لنداء ثورات الحرية في العالم العربي؟ ومتى يتوقف الغرب عن النظر لمجتمعاتنا العربية نظرة أمنية بحتة؟