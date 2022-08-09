تايوان ونهاية القرن الأمريكي

بعد أمس

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وصلت التوترات بين الصين وتايوان إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 30 عاما على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. زيارة اعتبرتها بيجين "استفزازاً" بعد التزام واشنطن بعدم إقامة علاقات رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ونظّمت الصين أوسع مناورات عسكرية قرب تايوان، وكثفت خطواتها "الانتقامية" معلنة وقف الحوار مع واشنطن حول قضايا عدّة، من بينها تغيّر المناخ ومكافحة المخدرات والمحادثات العسكرية.

فلماذا تستفز الولايات المتحدة الصين في قضية تايوان؟ وهل ستندلع مواجهة عسكرية بين بيجين وواشنطن على خلفية تايوان؟

الإعلامي عثمان آي فرح وضيفه الدكتور محمد مكرم البلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.