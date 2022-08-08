البطالة عربيا.. هل من حلول؟

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من عام إلى آخر تتفشى البطالة في الدول العربية، حتى وصلت في 2021 إلى ضعف المعدل العالمي البالغ 6.2 بالمائة.

وأمام عجز الحكومات عن مواكبة مطالب الشغل، تُطرح عدة تساؤلات حول مسؤولية المواطن العربي، لا سيما الشباب منهم، ومدى قدرتهم على البحث عن آفاق عمل جديدة حتى وإن كانت بعيدة عن تخصصاتهم الدراسية.

إشكالية البطالة في الدول العربية موضوع شاسع ومعقد يحاول الإعلامي الأستاذ عثمان آي فرح تفكيكه وفهمه مع ضيف هذه الحلقة الجديدة من بودكاست الجزيرة" بعد أمس"، عبد النبي أبو العرب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الدولية بالرباط.