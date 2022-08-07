العدوان على غزة.. والمواجهة في الضفة

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

منذ شهور، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تصاعدت لتصل حاليا إلى شن عملية عسكرية في قطاع غزة، حيث اغتال الاحتلال تيسير الجعبري، القيادي في سرايا القدس، وقصف عدة مناطق في القطاع ما تسبب في استشهاد العشرات.

قابل هذا العدوان صواريخ المقاومة في عملية أسمتها سرايا القدس "وحدة الساحات"، ردًا على عملية الاغتيال، وتأكيدًا على وحدة المقاومة.

فما دلالات التصعيد في الضفة وغزة؟ وكيف يستهدف الاحتلال المقاومة في الضفة؟ وما دوافع إسرائيل من العملية العسكرية؟ وما مآلات المواجهة؟

تُناقش الإعلامية آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس، الأستاذ مُعز كراجة، الباحث والخبير في الشأن الفلسطيني.