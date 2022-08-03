النوم المفقود.. معاناة العصر

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النوم أحد ضروريات الحياة فثلث حياة الإنسان يقضيها في النوم. لكن قرابة نصف سكان العالم يعانون من الأرق، أحد أبرز اضطرابات النوم.

اضطرابات تُحوّل النوم من راحة للجسم والدماغ إلى معاناة تتسبب في أمراض خطيرة، في مقدمتها السكتات الدماغية والخرف وزيادة الوزن.

فما هي أسباب الأرق واضطرابات النوم؟ وأي تأثير لنمط حياتنا الحديثة على جودة النوم؟ وكيف يمكن معالجة اضطرابات النوم؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور فيصل طهاري الأخصائي النفسي يسلطان الضوء على العادات الخاطئة قبل النوم ويشرحان أهمية تحسين جودة النوم حفاظا على الصحة العامة للإنسان.