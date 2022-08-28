من يشعل الصراع الكروي في مصر؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

منذ ما يقارب القرن، ينقسم غالبية المصريين في انتماءاتهم الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، اللذين عادة ما يحتكران المنافسة على البطولات المحلية والفوز بها.

غير أن الساحة الكروية المصرية شهدت في الأعوام الأخيرة تدخلا متزايدا للدولة، ففرضت رقابة صارمة على ملاعب كرة القدم وقيدت دخول الجماهير إليها، فيما تتناثر الأقاويل في الوقت الراهن عن تدخلها من وراء الكواليس في الصراع الكروي المشتعل بين الأهلي والزمالك.

فما قصة نشأة كرة القدم في مصر وانقسامها إلى معسكرين رئيسيين؟ وكيف أصبحت حاضرة في أروقة السياسة المصرية؟ وأي دورٍ لعبته روابط الألتراس في ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك؟ وما تداعيات خلطُ السياسة بالكرة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة على الساحة المصرية؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تُناقش آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفها الناقد الرياضي أحمد سعد، ليوضح لنا العلاقة بين السياسة وكرة القدم في مصر، وحكاية الصراع الذي لا يهدأ بين الأهلي والزمالك.