هل اقتربت محاكمة ترامب؟

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مؤخرًا، فتّشت قوات مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، منزل دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، وصادرت مجموعات من الوثائق والصناديق التي لم يُكشف بعد عن محتواها، وذلك على خلفية التحقيقات بشأن تورط ترامب في قضايا تزوير وتهرب ضريبي، فضلا عن واقعة اقتحام مبنى الكونغرس.

خطوةٌ أثارت غضب ترامب وأنصاره، فشرع رموزٌ من تياره ومن الحزب الجمهوري يتحدثون بلغةِ الحرب.

فما طبيعة القضايا المُرتبطة بترامب؟ وما مساراتها المستقبلية وتأثيراتها المحتملة؟ وهل تتجه السياسة الأميركية الداخلية إلى مزيد من التصعيد؟

هذه القضايا وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها عبد الرحمن يوسف، الصحفي والكاتب المُقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.